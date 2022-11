SpedireAdesso, invia pacchi e lettere senza problemi dove vuoi

Al giorno d’oggi la corrispondenza avviene per lo più in maniera digitale attraverso lo scambio di dati e informazioni via mail e messaggistica istantanea. Ma quando si tratta di spedire beni e prodotti materiali, ci si deve per forza affidare a un servizio di spedizione pacchi serio e vantaggioso.

Oggi spedire pacchi, buste e lettere in Italia e in Europa non è mai stato così facile e conveniente. Affidarsi a un servizio di spedizione impeccabile e puntuale che si avvale di corrieri per il ritiro e la consegna a domicilio, è fondamentale per avere la certezza che i propri pacchi e le proprie lettere arrivino a destinazione in poco tempo e senza contrattempi di nessun tipo.

In questa breve guida vi parleremo di un servizio di spedizione sicuro, veloce e conveniente. Il suo nome è SpedireAdesso!

Scegli SpedireAdesso per spedire in Italia in tutta tranquillità

Grazie ai servizi di spedizione online di SpedireAdesso, ricchi di offerte vantaggiose, spedire in tutta Italia non è solo facile ma molto conveniente. Utilizzando i moduli di spedizione online di SpedireAdesso potrai spedire pacchi, buste e pallet in qualsiasi località italiana tramite Corrieri Espresso con ritiro e consegna a domicilio.



Non dovrai recarti alle Poste, non dovrai nemmeno uscire di casa. Una volta compilato il modulo online con i tuoi dati e il tuo indirizzo di residenza, non dovrai far altro che attendere il Corriere che si recherà personalmente presso il tuo domicilio per il ritiro della merce da spedire in totale sicurezza.

Infatti SpedireAdesso collabora solo con i migliori Corrieri Espresso per garantire ai suoi clienti il massimo della qualità e dell’affidabilità ogni volta che devono spedire un pacco, una lettera o una busta su tutto il territorio nazionale.

Il vantaggio di affidarsi a SpedireAdesso, infatti, è proprio questo, e si traduce in un risparmio di tempo e denaro durante le spedizioni di merce in ogni città d’Italia. La qualità dei Corrieri che collaborano con SpedireAdesso fanno sì che le tempistiche delle spedizioni sul territorio nazionale siano davvero brevi, in genere mai superiori a uno o due giorni lavorativi.

Spedire in Europa è facile con SpedireAdesso !

Per lavoro o per affari personali devi spedire un pacco o una busta all’estero?



Se scegli i servizi di SpedireAdesso scoprirai quanto è facile e conveniente far recapitare la tua merce in qualsiasi luogo d’Europa senza nemmeno dover uscire di casa per recarti alle Poste. Grazie all’efficienza dei Corrieri che collaborano con SpedireAdesso, infatti, puoi spedire in tutta Europa in qualsiasi momento e da qualunque luogo in modo semplice, rapido e conveniente.

I numerosi anni di esperienza nel settore delle spedizioni e la partnership con i migliori corrieri internazionali, permette a SpedireAdesso di prelevare e consegnare pacchi in Europa dall'Italia e in alcuni Paesi Extra UE.

In men che non si dica e a tariffe vantaggiosissime, è possibile spedire merce in Europa sfruttando un servizio di ritiro e consegna a domicilio, assicurazione a norma di legge, tracciabilità online e consegna standard in tempi brevissimi. Il pacco sarà arrivato a destinazione prima che tu possa domandarti a che punto del viaggio si trova. Inoltre, se volessi monitorare il tragitto del pacco, puoi farlo in qualsiasi momento perché SpedireAdesso offre un tecnologico servizio di tracking online per seguire in tempo reale la spedizione in ogni suo spostamento.

Come spedire in Italia o in Europa con SpedireAdesso

Per spedire pacchi, buste o semplici lettere in Italia o in Europa con SpedireAdesso i passaggi da eseguire sono pochi e molto semplici.



La prima cosa che devi fare è preparare il pacco nel modo migliore per una spedizione sicura, dopodiché compilare il modulo online per la spedizione e pagare il servizio con carta di credito, PayPal o bonifico bancario.

Fatto questo riceverete i documenti di spedizione in Italia o in Europa e dovrete incollarli sul pacco da spedire. Il gioco è praticamente fatto. Da questo momento non vi resta che attendere il corriere espresso che verrà a ritirare il pacco presso la vostra abitazione. Ricordate che i ritiri avvengono da Lunedì a Venerdì, gli orari di ritiro sono dalle 9.00 alle 18.00, in cui dovrà essere disponibile sempre qualcuno per la consegna al driver.



Una volta consegnato il pacco al Corriere, potete tracciare la spedizione online fino alla consegna in qualsiasi città d’Italia e d’Europa.