Incidente mortale sull'A10, l'ultimo commosso saluto per Antonio Bessio

Una chiesa parrocchiale di San Bernardo in Valle al Santuario gremita per l'ultimo commosso saluto nei confronti del 58enne Antonio Bessio scomparso in un incidente stradale nella notte tra sabato e domenica sull'autostrada A10 tra Spotorno e Savona.

In tanti, familiari, amici e conoscenti si sono stretti per salutarlo per l'ultima volta. Il funerale è stato officiato da Don Camillo Podda.

In sella alla sua moto insieme alla compagna avrebbe perso il controllo e sarebbero caduti rovinosamente sull'asfalto. Secondo quanto ricostruito poi l'uomo sarebbe stato investito da un'auto che sopraggiungeva e che purtroppo non sarebbe riuscita a schivarlo.

Immediato era stato l'intervento intorno alle 22.40 dell'automedica del 118, i vigili del fuoco e due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno.

Per l'uomo purtroppo non c'era stato più niente da fare nonostante i tentativi di rianimarlo.

La compagna era stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso dov'è stata operata nei giorni scorsi dalla Neurochirurgia. Attualmente è ricoverata in Rianimazione.

La polizia stradale di Imperia si è occupata di rilevare il grave incidente stradale.

Bessio, classe 1967, particolarmente conosciuto e stimato, era un grande appassionato di motori e di viaggi. Lavorava alla Sikel Impianti, ditta che opera all'interno dell'Infineum di Vado.

Giovedì scorso su incarico del Pubblico Ministero Chiara Venturi è stata svolta l'autopsia.