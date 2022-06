Imballare prodotti fragili: ecco alcuni consigli utili per una spedizione sicura

Con il passare del tempo, si avverte sempre di più la crescita del commercio online. Sul web, infatti, ci sono numerose piattaforme che offrono la possibilità di acquistare e vendere ogni tipo di prodotto. Proprio per questo motivo, è emersa in maniera sempre più lampante anche la necessità di soddisfare le esigenze e le aspettative di chi deve effettuare le spedizioni.

Il settore delle spedizioni ha fatto numerosi passi in avanti nel corso degli ultimi tempi. L’obiettivo, come si può facilmente intuire, è quello di garantire delle spedizioni sempre più sicure, che permettano al prodotto di arrivare a destinazione in maniera sicura e soprattutto integra. Proprio per tale ragione, scatole di cartone come queste rappresentano un’ottima soluzione, che sempre più persone dimostrano di scegliere e apprezzare.

Come si può imballare un quadro

Nel momento in cui si deve effettuare la spedizione di un’opera d’arte, è chiaro che serve prestare la massima attenzione in base alla fragilità della stessa. L’imballaggio deve essere curato con grande precisione e scrupolo, dotandosi di tutti quegli strumenti che servono per ottenere un risultato finale sicuro e resistente.

Quindi, serve dotarsi di nastro adesivo, una scatola in cartone delle dimensioni adatte per ospitare l’opera d‘arte da spedire, ma anche angolari in espanso e carta velina. Per l’imballo di un quadro prezioso, si consiglia di usare delle scatole piatte: ancora meglio se sono dotate di coperchio, dal momento che si possono adattare in relazione all’altezza.

Il quadro deve essere avvolto all’interno della carta velina, che lo tutela nel migliore dei modi. Attenzione anche alla protezione e alla cura degli spigoli del quadro: in questo senso, si consiglia l’uso di appositi angolari in espanso, che permettono al prodotto di mantenere un alto livello di stabilità in fase di trasporto e di spedizione. È chiaro che ci sono ulteriori soluzioni per aumentare il livello di protezione, come ad esempio l’utilizzo di interfalde di ridotte dimensioni in cartone, da collocare ai lati del quadro.

Consigli migliori per imballare un lampadario

Nel momento in cui si deve effettuare un trasloco, è chiaro che ci sono diversi oggetti fragili che si devono imballare con la massima attenzione. Tra questi troviamo senz’altro il lampadario. In questi casi, serve dotarsi di una scatola in cartone adatta in relazione alle dimensioni, film di espanso, pluriball, nastro adesivo, etichette per indicare fragilità e altezza, polistirolo e fascette autobloccanti.

La soluzione ideale è quella di realizzare un imballo del lampadario quando è ancora appeso. Nel caso in cui non ci fosse tale opportunità, ecco che è meglio collocarlo su uno strato composto da soli cuscini. Infatti, qualora si dovesse decidere di posizionarlo su una superficie piuttosto dura, il lampadario si potrebbe rompere o danneggiare.

Quindi, la prima cosa da fare è individuare una scatola in cartone che possa avere dimensioni adatte ad ospitare il quadro. Nella maggior parte dei casi, il suggerimento migliore da seguire è quello di puntare su una scatola in cartone più larga all’incirca di 7 centimetri su ciascun lato in confronto alle dimensioni del lampadario. Bene valutare la scatola in cartone più adatta anche in relazione al peso di tale oggetto. Infatti, nel caso in cui si trattasse di un lampadario molto pesante, è meglio puntare su una scatola con due onde, in maniera tale da garantire un alto livello di resistenza e una migliore protezione.

Le lampadine devono essere rimosse dal lampadario e chiaramente vanno imballate in maniera separata. State attenti alla presenza di componenti smontabili, ma soprattutto occhio agli angoli vivi del lampadario, che sono quelli che di solito si danneggiano più facilmente. Gli angoli vanno avvolti con del film in espanso, provvedendo poi a sigillare usando del nastro adesivo. Attenzione anche a sigillare in maniera ottimale il fondo della scatola, riempiendo le parti vuote con del polistirolo, in maniera tale che il lampadario non possa muoversi e rimanga ben stabile all’interno della scatola.