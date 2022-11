Savona, in Piazza Pertini ritorna la storica Farmacia dell'Ospedale: restaurate la porta e gli arredi in legno (FOTO)

Piazza Pertini porta con sè il duplice fascino sia del ricordo dell'ex ospedale San Paolo che del Presidente più amato dagli italiani. Ma da qualche settimana si è impreziosita di un elemento in più.

Dal 2 novembre è tornata alla base la Farmacia dell'Ospedale e lo ha fatto con gli elementi storici che la caratterizzavano nel passato. La porta in legno con la scritta e il disegno e gli arredi sempre in legno con l'orologio in alto al centro del banco e i caratteristici vasi in ceramica.

Nel 2012 con l'avvio dei lavori di restyling dell'ex nosocomio, la farmacia si era spostata in Corso Italia e da quasi un mese è tornata a casa.

"Il restauro è partito nel 2021 ed è durato circa sei mesi - dice il titolare Paolo Ariberti - hanno dovuto rispaccare e riadattare le porte e le due vetrine e modificare i serramenti gialli. La Sovrintendenza ha voluto le porte e le vetrine come erano esistenti".