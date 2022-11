Il nuovo spot TV Luca Barra per la Collezione di Natale 2022 è in onda dal 27 novembre

Azienda leader nel settore del gioiello fashion, Luca Barra, presenta in TV sulle reti Mediaset dal 27 novembre la nuova campagna dedicata alla Collezione di Natale 2022. Pianificata in ottica crossmediale, è affiancata da contenuti digital, attività di influencer marketing e special experience offline per aumentare la brand awareness.

L’iniziativa nasce per evolvere il posizionamento del marchio in chiave ancor più autentica ed intensa. Ruota attorno alla celebrazione dell’amicizia, della famiglia e del ritrovo con lo scopo di rafforzare il contatto con i clienti.

Il video, realizzato nel formato da 15 secondi, oltre a focalizzarsi sulle novità della Collezione racconta in modo caldo e partecipato il tema della felicità che si prova nel condividere i momenti più importanti in compagnia. Il Natale di Luca Barra è un respiro che diventa sorriso, è fatto di tempo passato con i propri cari. Luce e magia danno vita ad un’atmosfera calda, raffinata ed elegante, sottolineata da una colonna sonora emozionale e avvolgente.

Lo scopo dello spot è quello di trasferire un messaggio di speranza e trasmettere coraggio nel diventare ciò che si vuole essere. Non è un caso, infatti, se il simbolo principale dei bijou inseriti nella campagna sia il quadrifoglio. Il video intende augurare un auspicio di buona fortuna legato alle relazioni, alla vita e ai buoni propositi in vista dell’anno nuovo.

E sempre perseguendo tale obiettivo, al termine del racconto, si può osservare il cofanetto dato come regalo alla protagonista, che rivela un bracciale Luca Barra con la frase “Il meglio deve ancora venire”: un amuleto magico che incita al desiderio di costruire sogni che alimentino la speranza e riempiano la vita.

Realtà che ha conquistato una posizione di spicco nell’ambito dei gioielli fashion, Luca Barra dà forma a prodotti che rappresentano la soluzione perfetta per chi cerca stile e contemporaneità, nel rispetto dei trend più apprezzati.

Il catalogo dell’azienda, facilmente consultabile su www.lucabarra.it, include braccialetti, orologi, cavigliere, ma anche anelli, orecchini, charms e chiama angeli. Tantissimi accessori in grado di soddisfare le richieste del pubblico femminile e maschile, senza escludere i più piccoli. L’e-commerce, poi, permette di approfittare di reso gratuito e pagamenti rateali senza interessi.

Chi desidera approfittare del massimo risparmio può contare sulla sezione Outlet, dove sono raccolti articoli in sconto, con un taglio dei prezzi del 50%. Mentre per fare centro nel cuore delle persone care, si incontrano diverse idee regalo, dai cadeau per il papà, la mamma e le amiche a quelli per le ricorrenze (come San Valentino e Natale).

Le creazioni firmate Luca Barra hanno un design rigorosamente Made in Italy e sono espressione di un raffinato rapporto qualità/prezzo. Gli articoli, del resto, sono la sintesi dei valori chiave che identificano il brand Luca Barra: creatività, ambizione e semplicità. Aspetti che distinguono l’azienda sul mercato, rendendola unica.

Digita www.lucabarra.it e scopri gioielli dal design Made in Italy che regalano emozioni.