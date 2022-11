Genoa, si sceglie la strada della continuità: avanti con Blessin in panchina

In copertina: Blessin in dialogo con la proprietà e il management sportivo (foto TanoPress). In allegato: lo striscione apparso stamani a Pegli

Sembrava essere tornati a circa un anno fa nella serata di domenica scorsa, quando la prova a larghi tratti incolore e poco convinta, più che la sconfitta, in casa dell'ultima della classe aveva messo in fortissimo dubbio la posizione dell'allenatore.

E invece in casa Genoa, dopo gli ultimi confronti tra società, squadra e staff tecnico e qualche ora di attenta riflessione la scelta è stata netta: Alexander Blessin resterà sulla panchina del Genoa per cercare, già da domenica prossima in casa col Cittadella, rialzare la china.

A confermarlo in una nota il presidente Zangrillo in persona in una nota apparsa sui canali social rossoblù: "Domenica, in curva a Perugia, nel ruolo di tifoso, avrei disapprovato la prestazione della squadra. Detto questo, quale presidente di una società che vuole e deve ritornare in Serie A, devo garantire alcuni principi fondamentali, il primo dei quali è il Rispetto dei Ruoli: le decisioni strategiche della Direzione Sportiva devono essere motivate, valutate, discusse e, quando assunte, rispettate e supportate in modo trasparente e convinto da tutti, me per primo. Ognuno di noi, nel suo ruolo, si assume delle responsabilità, tutti possiamo sbagliare e tutti siamo chiamati a fare sempre del nostro meglio. Il segreto del successo è sempre lo 'stare bene insieme'; forse, nel mese di novembre, è quello che ci è mancato. Anche sotto questo profilo mi assumo, cercando di essere d’esempio, le mie responsabilità. Sapevo che sarebbero giunti dei momenti difficili ed ora si sono manifestati. Tutti devono compiere uno sforzo personale utile all’identificazione dei propri errori ed all’elaborazione di una strategia efficace di rilancio immediato per raggiungere i nostri obiettivi. Domenica sarò come sempre al mio posto per onorare il mio ruolo e i nostri colori al fianco dei nostri 'ragazzi'".

Un'inversione di rotta decisa rispetto al passato, come peraltro sempre caldeggiato dai tifosi durante la precedente gestione sportiva, presa nonostante nella mattinata uno striscione affisso in prossimità dei cancelli recante la scritta "Blessin Game Over" a firma Gradinata Nord aveva surriscaldato gli animi in particolare sui social esprimendo un parere altrettanto netto rispetto a quello della linea portata avanti dal general sport manager del gruppo 777 Partners Johannes Spors.

Ora quindi toccherà al tecnico di Stoccarda e ai suoi giocatori dimostrare che le ultime quattro uscite, povere di punti (solo 2) e di interessanti spunti tecnico-tattici degni di quella che da molti (addetti ai lavori compresi e in primis) è la rosa più competitiva della cadetteria, siano state figlie di un calo temporaneo e superabile col lavoro del campo così come progettato da quest'estate.