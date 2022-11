File pst corrotto o perso: come recuperarlo e ripararlo

Le email sono diventate uno dei servizi presenti su internet più utilizzato al mondo. Sebbene per gli scambi di messaggi personali siano state, almeno in parte, soppiantate da app di messaggistica e social media, per il passaggio di documenti e comunicazioni ufficiali sono ancora lo strumento maggiormente scelto.

E’ quindi evidente come via mail arrivino file che contengono informazioni importanti da archiviare. Per questo tra i servizi di posta elettronica più utilizzati, c’è Outlook, sviluppato da Microsoft in sostituzione del vecchio Hotmail, che permette di scaricare la posta elettronica sul proprio pc.

Alle volte però può capitare di eliminare mail importanti per sbaglio e questo può essere un gran problema. Oppure con una certa ansia ci si ritrova davanti a messaggi di errore come “Outlook impossibile aprire il gruppo di cartelle”. Un altro messaggio simile può essere "Impossibile trovare il file PST di Outlook" o, ancora, "Impossibile trovare il file C:\Documents\Outlook Files\Outlook.pst" quando si cerca di inviare una nuova e-mail.

In tutti questi casi, avremo problemi ad aprire il documento in questione. Il file con estensione PST (abbreviazione di Personal Storage Table) è un file di dati di Outlook che serve per archiviare messaggi e contatti. I motivi per i quali non funziona possono essere tanti. Il primo è che il file PST è corrotto. Il secondo è che la casella di posta ha superato il limite di dimensioni consentite.

Quale programma usare per recuperare file pst corrotto

Se già a questo punto l’utente è preoccupato non riuscendo ad aprire il file allegato a una email, purtroppo possono esserci anche altri motivi che possono danneggiare e corrompere il file PST. Tra questi la presenza di virus e malware o di un software dannoso nel sistema. O, ancora, un arresto imprevisto del software Outlook o del PC.

In ogni caso, ciò che interessa è una soluzione. Anche se non si è esperti di computer, in caso di file Outlook PST/OST danneggiati o corrotti viene in aiuto Wondershare Repairit for Email, un programma sviluppato dall’azienda Wondershare. Quest’azienda da anni mette sul mercato software, anche in versione online, utili a risolvere i problemi in ambito digitale (dati cancellati, email cancellate, modifiche foto, video e audio).

Con Repairit for Email è possibile riparare file PST e OST, che sono quelli più utilizzati per le email, anche se dovessero essere danneggiati in maniera davvero grave. Questo programma consente anche di ripristinare le email eliminate da molo tempo. Inoltre, è uno dei pochi programmi in circolazione che supporta sia i sistemi Windows che Mac.

Come recuperare file PST e OST con Repairit for Email

Utilizzare Repairit for Email per recuperare file PST o OST corrotti o danneggiati è piuttosto semplice. Bastano solamente tre clic. Per prima cosa, bisogna aggiungere al programma i file PST o OST che sono corrotti o non accessibili. Successivamente, per recuperare file pst corrotto si deve cliccare sul pulsante “Ripara”. In questo modo, inizieranno la scansione e il processo di recupero delle email. Completata questa operazione, si visualizzerà l'anteprima del file email riparato e sarà possibile selezionare la posizione in cui si desidera salvarlo. Per usare Repairit bisogna scaricarlo e installarlo sul proprio pc. Il programma è compatibile con le seguenti versioni: Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019 e MacOS X 10.11~ MacOS 12 (Monterey). Richiede all’incirca 56 MB di spazio minimo per l'installazione e supporta i file Outlook PST e OST (Outlook Storage Table File, chiamato anche “file di dati di Outlook offline”). Inoltre, non ci sono limiti alle dimensioni delle email che si desiderano recuperare. È possibile infatti caricare email di qualsiasi dimensione si desideri e far partire il processo di riparazione del programma.