La diffusione del noleggio a lungo termine in Italia

Il noleggio a lungo termine è, in questo momento, protagonista di una crescita evidente in modo particolare nelle regioni del Sud Italia: in base alla seconda edizione dell’analisi UNRAE, al primo posto si colloca la Calabria. La graduatoria è stata stilata su base geografica in funzione della penetrazione degli utenti privati, di cui fanno parte anche i privati con partita Iva.

Ebbene, come si è detto nelle prime posizioni ci sono le regioni meridionali: la Calabria fa registrare un dato del 40.4 per cento, e conserva la quota maggiore rispetto al mercato regionale totale. In seconda posizione c’è la Puglia, con un dato del 34.4 per cento, mentre al terzo posto si colloca la Campania, con 32.4 punti percentuali.

Da notare che la quota del Trentino Alto Adige è più o meno triplicata; tuttavia questa regione rimane ferma al 2.6 per cento, ed è quindi quella con il più basso indice di noleggio a lungo termine a favore di privati. Un dato che si spiega con l’analisi del fenomeno rent to rent, per la notevole concentrazione di operatori rent a car (e delle loro sedi legali). In questa classifica, il penultimo posto è occupato dalla Lombardia, con 11.3 punti percentuali.

La Lombardia sale al primo posto, invece, nella graduatoria relativa al volume di contratti complessivi a disposizione delle società e dei privati: il dato è del 34.1 per cento, figlio dei 135.113 contratti che sono stati registrati. Il Lazio occupa la seconda posizione a quota 13.7 punti percentuali, mentre il terzo gradino del podio è occupato in condivisione da Emilia Romagna e Piemonte, entrambi con una quota pari all’8.4 per cento. Vale la pena di dare uno sguardo anche ai dati a livello provinciale, con Milano al primo posto davanti a Roma e a Torino; Napoli è quarta.

I numeri rivelano che il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione concreta e che viene scelta da automobilisti di tutte le parti d’Italia, in virtù dei numerosi vantaggi che lo caratterizzano. Cliccando qui su Rent4you si può scoprire l’offerta di uno degli operatori più importanti del settore, un vero e proprio punto di riferimento che fa della convenienza e dell’affidabilità i propri tratti peculiari.

Anche queste sono le ragioni per le quali il noleggio a lungo termine è stato in grado di penetrare in tempi rapidi nel settore automotive del nostro Paese.