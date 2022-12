Piaggio Aerospace, l'assessore Benveduti contatta il ministro Crosetto: "Con il nuovo governo finalmente la giusta attenzione"

Presto la convocazione di un tavolo di confronto a Roma per trattare il dossier Piaggio Aerospace e LaerH". A dirlo è l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, al termine del confronto telefonico con il ministro della Difesa Guido Crosetto.



"Lo ringrazio per la disponibilità ad approfondire, già da questo primo interlocutorio confronto telefonico, i temi che riguardano industrialmente il comparto della Difesa della nostra regione - commenta l'assessore Benveduti - Il ministro ha mostrato interesse e conoscenza della vicenda che, da oramai troppi anni, sta riguardando Piaggio Aerospace, LaerH e il loro indotto e ci ha comunicato che coinvolgerà presto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy anche allo scopo di finalizzare un incontro congiunto con tutti i portatori d'interesse".



"Un segnale di attenzione, che la nostra comunità attendeva da tempo, che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per traguardare finalmente una concreta soluzione che salvaguardi il lavoro e le competenze di un’industria di interesse nazionale" conclude Benveduti.