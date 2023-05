Femminicidio in Piazza delle Nazioni, la versione dell'omicida: "La pistola? L'ho trovata in un bosco al Santuario"

I giovani lavoravano insieme nel Club Nautico della Darsena, lui come aiuto cuoco (incensurato, regolare) e lei come cameriera. Una relazione burrascosa quindi che era durata crca un anno, finita da qualche mese e che purtroppo ha avuto un tragico epilogo.

L'uomo, difeso dall'avvocato Alessandro Stipo, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari e del Pubblico Ministero, raccontando le motivazioni che hanno portato ad avere in suo possesso una pistola semiautomatica, calibro 22 con la matricola abrasa.

Circa 9 mesi fa avrebbe infatti avuto un litigio per un parcheggio vicino al Palazzo di Giustizia savonese e una persona aveva minacciato di sparargli, ma non aveva denunciato alle forze dell'ordine l'aggressione. Dopo quell'alterco appena trovata l'arma, aveva deciso così di tenerla per usarla per difesa personale.