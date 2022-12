Una nuova sede unica per i medici di base e i servizi sanitari spotornesi: ecco "Spotorno Casa della Salute' (FOTO e VIDEO)

Sono ormai definitivamente alle spalle quei periodi in cui gli spotornesi per potersi recare dal proprio medico di base dovevano addirittura cambiare comune.

"È un onore essere qui come amministratore e come medico - ha aggiunto l'assessore Veruska Schoepf - L'unione di tutti i medici in una sola sede, per di più nel centro di Spotorno è fondamentale per garantire il meglio per la salute dei cittadini che non dovranno più recarsi in più luoghi all'interno del paese ma potrà trovare tutti i servizi in un'unica sede".

"Portiamo a casa una delle esperienze che il Covid ci ha lasciato e che non dobbiamo dimenticare mai, ossia che l'assistenza sanitaria va fatta il più vicino possibile a dove ci sono i bisogni e quindi alla popolazione" ha chiosato il sindaco Fiorini.

Anche il consigliere regionale Roberto Arboscello, già sindaco di un comune del comprensorio come Bergeggi, ha voluto essere presente all'evento: "E' la sanità del futuro quella che si avvicina il più possibile ai cittadini, meno 'ospedalecentrica' e più diffusa sui territori. E' una giornata importantissima che dimostra come la buona amministrazione di Spotorno e dell'intero Golfo dell'Isola stia premiando con due nuovi servizi che testimoniano vicinanza ai bisogni dei cittadini".