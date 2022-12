Savona: grande successo per l’incontro con Giovanni Impastato e Giampietro Meinero organizzato da Libera (FOTO)

Un pubblico numeroso ha seguito ieri l’incontro moderato dal giornalista Claudio Porchia dal titolo "Da Cinisi alla Val Bormida - Territori ed esperienze a confronto", che ha avuto come protagonisti Giovanni Impastato e Giampietro Meinero.

Giovanni Impastato ha ricordato l’impegno ambientalista di Peppino, le sue battaglie in difesa del territorio contro la speculazione edilizia e contro le infiltrazioni mafiose. La conoscenza e la difesa della bellezza del paesaggio che venivano ancora prima della lotta di classe, il suo impegno culturale per lottare contro la mentalità mafiosa.

La testimonianza di Gianpietro Meinero, che ha dedicato molta della sua vita alla difesa di un territorio difficile e pieno di contraddizioni come l'alta Val Bormida, ha dimostrato come siano ancora vive ed attuali le idee di Peppino.

I due relatori hanno poi risposto alle numerose domande del pubblico su temi di grande attualità come la difesa della sanità pubblica, i diritti sociali e civili ancora negati. Le infiltrazioni mafiose nelle attività economiche dello stato e la necessità di impegnarci nella difesa dell’ambiente e della sua sostenibilità.

La Zucca di Rocchetta di Cengio rappresenta un esempio concreto di riscatto di un territorio devastato e di un impegno per la legalità: è l’unica zucca con la carta di identità che garantisce la piena tracciabilità del prodotto ed è una garanzia per il consumatore del rispetto del disciplinare di produzione.

La consigliera comunale Aurora Lessi ha portato il saluto del Sindaco di Savona e illustrato l’impegno dell’amministrazione comunale sulla difesa dei Beni Comuni. L’incontro si è chiuso fra grandi applausi per tutti i partecipanti e anche per Olivia Faccio e Luca Losio e tutti gli attivisti di Libera che hanno organizzato l’evento.

Al termine dell'incontro Giovanni Impastato e Giampietro Meinero si sono trasferiti a Cantagalletto per partecipare alla cena di solidarietà di raccolta fondi per l’aggiornamento del progetto Ospedale “Notre Dame de la Misericorde” di Douala in Camerun. Una serata organizzata dal Circolo Cantagalletto, Arci e Asca (Associazione Savona nel Cuore dell’Africa) e che ha registrato il tutto esaurito.