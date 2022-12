Le opere presepiali degli appassionati artisti savonesi in mostra alla fortezza del Priamar

Domenica 4 dicembre, alle ore 16.00, presso le cellette delle fortezza del Priamar a Savona si terrà la presentazione di opere presepiali realizzate da appassionati artisti savonesi.

Ogni artista ha interpretato dal suo punto di vista la natività. Si possono trovare opere in ceramica realizzate dall’artista Luigi Francesco Canepa, così come la rappresentazione di un presepe tipico chalet di montagna di Silvano Giacchino , dipinti realizzati su tela da Luciana Mayer, Maria Cristina Camoirano, borgo tipico del territorio ligure dell’artista Luciana Scarone, scultura in legno di Fulvio Semenza, il presepe tutto in cartone realizzato dai Ragazzi del Laboratorio di Mara Marasma, ambientazioni presepiali su corteccia di Maurizio Casini, presepe in coccio e in zucca di Andrea Zaffarano, presepe in creta con abete di Valentina Palamini, presepe nel libro di Angie Macrì, e infine presepe in cartapesta di Renato Viazzi.