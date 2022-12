Individuato il "truffatore del contatore" tra Pietra e Loano: colpiva nei condomini per poi riparare il danno e farsi pagare

È un 45enne italiano, pregiudicato, dimorante nell’albenganese e di professione elettricista e idraulico, il cosiddetto “truffatore del contatore”.

A seguito della presentazione di una ventina di querele da parte dei residenti di alcuni stabili di Loano e Pietra Ligure, lo scorso 1° dicembre i carabinieri della stazione di Loano, al termine di una breve ed efficace attività investigativa, lo hanno identificato e deferito in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria.

Il modus operandi dell'uomo era il seguente: dopo essersi intrufolato all’interno di alcuni palazzi, tagliava i fili dei contatori facendo scattare il salva-vita. Il tutto avveniva sempre in ore serali e le malcapitate vittime, rimaste al buio in abitazione, scese nel locale contatori dello stabile per vedere cosa fosse successo, trovavano un biglietto scritto a mano, sull’esterno della scatola, con un presunto numero verde dell’Enel, che non corrispondeva a quello indicato dalla società, e un numero di cellulare con la scritta a fianco elettricista.

Al numero rispondeva sempre il “finto” elettricista della società erogatrice, che, prontamente reperibile, dopo alcuni minuti si presentava sul luogo riparando subito il danno, da lui stesso arrecato, facendosi corrispondere dalle vittime, in prevalenza anziani, la somma di 80-100 euro per l’intervento.

Una situazione ripetutasi per circa due mesi, tra ottobre e novembre, suscitando allarme e disappunto tra i condomini e i cittadini dei paesi interessati, che avevano rappresentato questa anomalia anche agli amministratori degli stabili.

A porre fine alle truffe ci hanno pensato i carabinieri loanesi: dopo aver fatto ritardare e concordare il luogo di pagamento della riparazione da una vittima, sono intervenuti identificando e denunciando il 45enne che ha ammesso in parte i fatti contestati.

"L’operazione odierna conferma l’attenzione dell’Arma locale nel prevenire e reprimere il fenomeno dei reati predatori, in particolare contro le persone anziane, invitando i cittadini in caso di necessità, reale o presunta, di non esitate a chiamare il '112'. Il numero è gratis e noi sempre pronti ad aiutarvi" commentano dalla Compagnia carabinieri di Albenga.