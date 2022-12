White Identity: a Natale regala la prevenzione e un sorriso perfetto in salute

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si fa sempre più smaniosa la ricerca del regalo perfetto, qualcosa di originale ma allo stesso tempo utile e che sorprenda chi lo riceva, regalando un sorriso.

Perché allora non approfittare di un’occasione così importante per “investire” nella salute della bocca e nella prevenzione dentale, aspetti che, a causa della vita frenetica e piena di impegni che tutti abbiamo oggi, molte persone trascurano?

Infatti, durante la pandemia di Covid-19, le statistiche hanno dimostrato un sostanziale blocco delle attività di prevenzione legate a qualsiasi ambito della medicina specialistica. Secondo quanto riportato da uno studio della London School of Economics, l’86% degli italiani dichiarano di temere lo sviluppo di malattie croniche future, ma solo il 23% di essi compie dei passi concreti per la prevenzione delle stesse.

Questa tendenza riguarda anche la salute dentale: solo il 22% degli italiani dichiara di effettuare visite di controllo periodiche o igiene professionale 1 o 2 volte l’anno, come sarebbe corretto fare. Oggi la tendenza comune è quella di rivolgersi al dentista solo nel momento in cui i sintomi di una patologia diventano dolorosi. In realtà, una scrupolosa prevenzione dentale consente di individuare eventuali problematiche al loro stadio iniziale, agendo subito ed evitando così interventi più complessi (e costosi) in futuro. Ecco quindi che prevenzione odontoiatrica significa non solo prendersi cura della propria salute, ma anche risparmiare tempo e denaro.

Presso gli studi White Identity di Ostia e Milano e la clinica White Rome del Dottor Emanuele Puzzilli affermato professionista nel campo dell’odontoiatria ed esperto di estetica del sorriso, è possibile scegliere tra una serie di opzioni per regalare alle persone a cui teniamo di più la possibilità di avere un sorriso perfetto, ma soprattutto un supporto professionale per la propria prevenzione dentale.

Diverse le possibilità tra cui scegliere:

- Prima visita: la prima visita è uno step fondamentale per analizzare il punto di partenza dello stato di salute della bocca, avere un quadro generico della situazione e capire quali sono le priorità su cui intervenire. Nel corso delle prima visita si gettano le basi di quello che sarà il progetto del vostro nuovo sorriso: attraverso una scansione 3D, le tecnologie utilizzare dal Dottor Emanuele Puzzilli sono in grado di creare un avatar del paziente, che su specifico input renderà subito visibile il risultato degli interventi proposti. Ciò significa la possibilità di intraprendere un percorso sapendo già con chiarezza quale sarà il risultato finale.

- Igiene dentale per un anno: L’igiene dentale, più comunemente conosciuta come pulizia dei denti professionale, è un’attività fondamentale per mantenere belle e in salute la dentatura e la bocca. La normale igiene orale che si effettua a casa propria, infatti, non è sufficiente a garantire una perfetta “manutenzione” del sorriso, sia in termini estetici che di benessere. Durante una seduta di pulizia dei denti, l’igienista dentale si occupa essenzialmente di tre cose: rimozione della placca, ablazione del tartaro, lucidatura della superficie dei denti. Normalmente, la frequenza ideale per sottoporsi a igiene dentale è di 6 mesi, quindi il pacchetto per un anno comprende due sedute.

- Pacchetto igiene dentale + sbiancamento: per chi vuole regalare un sorriso davvero brillante, oltre all’igiene dentale non può mancare un trattamento professionale di sbiancamento dei denti. Lo sbiancamento denti professionale, denominato anche bleaching, è un trattamento di estetica dentale che ripristina la colorazione perfetta. Si effettua applicando sui denti un gel sbiancante, che può essere perossido di idrogeno (messo direttamente sui denti) o perossido di carbammide (applicato tramite faccette). Infine, tali sostanze vengono “attivate” mediante una luce al led o un laser. Lo sbiancamento denti con perossido di idrogeno prevede 2 o 3 applicazioni consecutive, da circa 15 minuti ciascuno. Quello con perossido di carbammide, invece, necessita di una sola applicazione, ma prolungata per almeno 30 minuti. Presso gli studi dentistici del Dottor Emanuele Puzzilli, viene praticata una speciale tecnica di sbiancamento dentale, messa a punto da lui stesso, che permette di raggiungere risultati ottimali e duraturi in due sedute, anche in casi molto complicati.

Tutte le informazioni sui trattamenti realizzati nelle cliniche del Dottor Puzzilli e sulle modalità di prenotazione sono disponibili al seguente link: https://www.studiodontoiatricopuzzilli.it.

Dottor Emanuele Puzzilli

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Roma Tor Vergata, Emanuele Puzzilli ha seguito corsi di perfezionamento in parodontologia presso l’Università della California a Los Angeles, post graduate in implantologia presso l’ospedale San Raffaele di Milano, master di secondo livello nell’utilizzo del laser in odontoiatria presso l’Università degli studi di Firenze, oltre a costanti aggiornamenti in campo implantoprotesico. I suoi centri dentali offrono servizi di ortodonzia, tradizionale e trasparente, estetica dentale, pedodonzia, impianti e igiene dentale, interventi laser odontoiatrico, gnatologia, odontoiatria e chirurgia conservativa, odontoiatria olistica e chirurgia orale.

“Madre natura ci ha dato due dentizioni: quella da latte e quella permanente.

La terza la facciamo noi” – Dottor Emanuele Puzzilli