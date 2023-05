Ato unico dei rifiuti, forse ci siamo: si va verso l'affidamento del servizio a Sat entro il termine del 30 giugno

Dopo una serie di deroghe alle scadenze prefissate all'inizio del procedimento, ecco forse finalmente un decisivo e convinto passo in avanti nell'affidamento del servizio di igiene urbana per l'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) unico della provincia di Savona.

Stamani (5 maggio, ndr) a Palazzo Nervi si sono svolti una serie di incontri e tavoli di lavoro tra la Provincia, che è l'ente di Governo e affidante del Servizio, i Comuni, a cominciare da quello di Vado Ligure che è socio di maggioranza di SAT Spa, il legale incaricato, il gruppo di lavoro degli amministratori in rappresentanza dei territori, la società vadese che gestirà la raccolta futura e i sindacati.

All'esito di questo percorso è stato possibile così definire i criteri e i contenuti degli atti necessari ad adeguare SAT Spa per diventare affidataria del Servizio di raccolta entro il termine disposto dalla Legge Regionale del 30 giugno prossimo

"Si tratta di un lavoro molto importante reso possibile dalle sinergie e dall'impegno di tutte le parti coinvolte: amministrazioni, società partecipate, rappresentanze sindacali" fanno sapere in una nota dalla Provincia.



Al termine dell’incontro con le rappresentanze sindacali per illustrare lo stato di avanzamento dei lavori si è condiviso di incontrarsi nuovamente dopo la conclusione degli adempimenti amministrativi per verificare, insieme all’azienda SAT, il cronoprogramma relativo all’effettivo subentro nella gestione del servizio nei singoli territori/cantieri.



Nelle prossime settimane si terranno le conseguenti Assemblea dei Sindaci, Consigli Comunali, Assemblea della Società e, per completare l'iter, il Consiglio Provinciale dedicato che con delibera formalizzerà l'affidamento.