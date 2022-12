Giovani, lavoro e povertà fra i temi dell'incontro del Vescovo con i sindaci

Nella mattinata di ieri nella Curia monsignor Calogero Marino ha incontrato i sindaci dei comuni facenti parte del territorio della Diocesi di Savona-Noli per il consueto appuntamento natalizio. In un clima di cordialità i primi cittadini hanno fatto una disamina della realtà dei comuni in cui operano e condiviso diversi temi comuni sulle problematiche che le amministrazioni locali affrontano quotidianamente.