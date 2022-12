I tornei di poker più famosi e prestigiosi al mondo

Poker sportivo

I tornei di poker più famosi e prestigiosi del mondo sono praticamente gli eventi più emozionanti per ogni appassionato di poker.

Milioni di amanti del poker sportivo in tutto il mondo non sono certo estranei ai grandi tornei, in particolare a quei tornei che ospitano i giocatori professionisti più famosi e abili.

Le iscrizioni a questi tornei sono molto costose, ma esistono molti satelliti che si possono giocare comodamente da casa online sui migliori siti di poker che offrono anche "bonus senza deposito poker" Quindi senza spendere euro, avrete modo di potervi qualificare per un torneo con montepremi milionario.

Che cos'è il poker sportivo?

Il poker sportivo è un gioco competitivo che combina gli elementi di abilità, fortuna e rischio.

Si gioca in una sala da gioco con molti giocatori e un croupier che tiene traccia delle mani e paga i premi a ogni giocatore vincente di ogni mano.

Le partite di poker sportivo possono essere giocate da un minimo di due persone o da un massimo di 10, ma più comunemente nei tornei più prestigiosi, ci sono nove giocatori per tavolo.

Lo scopo del poker sportivo è vincere tutte le fiches degli avversari giocando correttamente e con abilità le proprie carte.

Le fiches hanno un valore diverso a seconda del colore.

Esistono diverse varianti di questo gioco, tra cui Texas Hold'em, Omaha High/Low Split, 7 Card Stud High/Low Split, 7 Card Stud Hi/Lo Split 8 or Better e 5 Card Draw High Only.

Ma quali sono i tornei più prestigiosi al mondo?

World Poker Tour (WPT)

Il World Poker Tour è uno dei più grandi tornei di poker al mondo.

Ogni anno, migliaia di giocatori si riuniscono per competere per aggiudicarsi una parte di 50 milioni di dollari.

Il torneo è stato fondato nel 2002 dal giocatore di poker professionista Andrew Black.

Egli voleva creare un evento in cui i giocatori potessero mostrare le loro abilità e farsi un nome nel mercato internazionale dei casinò.

Il torneo è composto da numerose fasi, ognuna con un proprio regolamento e linee guida.

La prima fase è chiamata "evento" e dura sei giorni. Ogni giorno ha un tema diverso, come l'Hold'em o l'Omaha Hold'em, in modo che ogni tipo di gioco abbia il suo momento di gloria durante l'intera stagione.

Il vincitore di ogni evento riceve un montepremi di 500.000 dollari - e se vince due eventi in un solo anno, si aggiudica un altro premio di 500.000 dollari!

World Series of Poker (WSOP)

Le WSOP sono considerate il più antico e il più affidabile di tutti i prestigiosi tornei di poker del mondo, e si svolgono ormai da più di quarant'anni.

La sede delle WSOP non è fissa, il che la rende equa per gli amanti del poker di tutto il mondo: finché ci saranno molte persone che giocheranno a poker, le WSOP esisteranno.

Grazie alla sua reputazione e alla sua lunga tradizione, le WSOP vengono trasmesse sui canali televisivi sportivi più prestigiosi del mondo, tra cui ESPN.

Il montepremi di questo torneo raggiunge inoltre milioni di dollari.

Gli eventi organizzati dalle WSOP sono sempre emozionanti e divertenti per tutti i giocatori che vi partecipano, perché sono molto ben organizzati.

European Poker Tour (EPT)

Anche se di dimensioni più ridotte rispetto ai due tornei sopra citati, l'EPT attira un gran numero di giocatori da tutto il mondo.

La popolarità di questo evento è dovuta in gran parte al suo basso buy-in, che lo rende accessibile a chi non può permettersi le alte quote di iscrizione di altri tornei di poker.

Inoltre, i giocatori che hanno successo in questo torneo possono contare su un montepremi elevato, il che significa che i giocatori sono più che incentivati a partecipare.

Aussie Millions

L'Aussie Millions è uno dei più grandi tornei di poker in Australia e sta guadagnando popolarità in tutto il mondo.

Il torneo si tiene al Crown Casino, una lussuosa struttura alla periferia di Melbourne.

Viene trasmesso su Fox Sports, quindi se siete interessati a dare un'occhiata ad alcune delle vostre celebrità preferite del poker (e magari anche a vedervi giocare!), potete guardarlo lì!

L'Aussie Millions attrae molti giocatori perché offre una varietà di giochi diversi e buy-in a diversi livelli di prezzo.

Si può giocare a Texas Hold'em o Omaha/8, e ci sono anche giochi misti con diversi tipi di strutture di puntata.