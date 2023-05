Case di Comunità, ok ai progetti definitivi: ecco dove e gli importi dei lavori

Con la validazione dei progetti relativi alle Case di Comunità di Finale e di Savona, l'Azienda sanitaria locale fa un passo avanti verso il piano di riorganizzazione della sanità territoriale, prevista dai finanziamenti del Pnrr.

Le Case di comunità sono quelle strutture sanitarie territoriali, previste ognuna per un bacino di circa 50 mila abitanti, dove il cittadino può trovare tutti i servizi di base, dal medico di medicina generale e il pediatra, gli specialisti ambulatoriali e altri professionisti come logopedisti, fisioterapisti e tecnici della riabilitazione. È prevista la presenza di medici e infermieri presenti tutti i giorni della settimana e nelle Case di Comunità si potranno fare anche esami diagnostici e prelievi del sangue.

Le case di comunità saranno ad Albenga, al piano terra dell'ospedale S. M. di Misericordia, dove verranno fatti lavori di adeguamento per 300 mila euro, a Finale nella sede del Distretto sanitario di via della Pineta (1 milione 27 mila euro) e a Pietra, nell'edificio Cup del Santa Corona, dove verranno fatti interventi di ristrutturazione per 2 milioni 59 mila euro.

A Cairo la Casa di comunità è prevista invece al piano terra, primo e terzo piano dell'ospedale (lavori per 2 milioni 196 mila euro) e a Savona nell'attuale sede degli ambulatori Asl di via Collodi ai piani primo, secondo e terzo dove saranno effettuati lavori per 1 milione 135 mila euro.

Infine, a Vado la Casa di Comunità sarà negli spazi del Distretto sanitario di via alla Costa (1 milione 135 mila euro di lavori di adeguamento).

La progettazione è stata affidata alla Esi Pro di Torino per la casa di comunità di Pietra Ligure, alla Rtp BmStudio di Roma per Cairo, alla Rtp Mcm Ingegneria di Grugliasco per quella di Albenga, alla Rtp Matteo Fazio per quella di via Collodi a Savona, alla Rtp Bms Progetti di Milano per quella di Cairo e allo Studio Rocca Bacci Associati per quella di Finale.

La riorganizzazione sanitaria prevede inoltre due ospedali di Comunità, a Cairo e Albenga, e tre centrali operative: una in via Collodi, una al San Giuseppe di Cairo e una al Santa Corona.