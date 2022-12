Genoa, un tridente per rilanciarsi. Gilardino, emozioni da esordio: "Non vedo l'ora di entrare al Ferraris"

Ritrovare i gol e la compattezza. E' questa la "missione" che negli ultimi due giorni, per ora ad interim in attesa di novità in tal senso, è stata assegnata ad Alberto Gilardino per risollevare il Genoa facendo dimenticare i fischi del "Ferraris" di quattro giorni or sono all'uscita della squadra dall'ennesima prestazione deludente dell'ultimo mese.

Due sfide in una manciata di giorni per il tecnico della Primavera, la prima quest'oggi contro il Südtirol (ore 15 a Genova, arbitro Giua), test ardui che il Grifone dovrà affrontare con gli artigli e col tridente.

Sembra questa la strada tattica con la quale, stravolgendo non molto si direbbe rispetto alla squadra schierata fin qui da Blessin, il "Gila" dovrebbe esordire sulla panchina del Vecchio Balordo. Dovrebbero essere Aramu e Gudmundsson a supportare Coda in avanti mentre il compito di dare sostanza in mezzo non sarà più affidato ai soli Strootman e Frendrup. Con l'olandese in regia, al suo fianco il danese e Jagiello, in una posizione da vera e propria mezzala, ruolo dove tanto bene si è disimpegnato lo scorso anno a Brescia.

"Sono orgoglioso e motivato di fronte a questa nuova esperienza. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponibilità: in questi due giorni abbiamo lavorato con entusiasmo. Domani in campo serviranno umiltà e sacrificio, contro una squadra molto ben organizzata, per riuscire a imporre la nostra identità. Non vedo l’ora di entrare al Ferraris" ha detto il neo mister attraverso i canali ufficiali genoani tralasciando, per ora, quelle conferenze che tanto discutere avevano fatto in precedenza tra tedesco, inglese e fraintendimenti.

L'emozione dovrà però cedere presto il passo, e da questo punto di vista uno abituato da calciatore ad affrontare le più prestigiose finali esistenti al mondo come il tecnico biellese dovrebbe essere una garanzia, al pragmatismo chiesto dalla piazza e dalla società. Anche se l'avversario è, al momento, uno dei più ostici della categoria.

Le ali dell'entusiasmo e un senso pratico da "vecchio lupo" della categoria di mister Bisoli hanno trasformato gli altoatesini nella vera e propria Cenerentola, fin qui, del campionato portandola in piena zona play off. Una squadra che unisce l'esperienza dell'ex Masiello in difesa e dei due protagonisti della promozione, Odugwu e Rover (ai quali potrebbe aggiungersi per la prima volta in stagione da titolare l'ex Pisa e Alessandria Marconi) davanti, a una buona manciata di giovani di belle speranze nel mezzo su cui svettano Nicolussi Caviglia e Pompetti, rispettivamente scuola Juve e Inter. Ma soprattutto una compagine in grado di cambiare pelle all'occorrenza.

Insomma, quella dote, il saper leggere le partite, riconosciutagli recentemente anche dal suo maestro Prandelli e che forse era mancata ultimamente al suo predecessore, richiesta a Gilardino in questo suo momentaneo interregno.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (4-3-3): Semper; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Jagiello, Strootman, Frendrup; Aramu, Coda, Gudmundsson. All. Gilardino

SÜDTIROL (4-3-3): Poluzzi; De Col, Zaro, Masiello, Berra; Tait, Pompetti, Nicolussi Caviglia; Rover, Marconi, Odogwu. All. Bisoli