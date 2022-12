"Write for Rights", un appello può salvare una vita: raccolta firme ad Alassio

Sabato 10 dicembre, dalle ore 10 alle 17, ad Alassio in via Torino, il Gruppo 173 di Amnesty International Italia raccoglierà firme a sostegno di persone incarcerate per aver manifestato pacificamente in cinque diversi paesi: Cuba, Iran, Marocco, Russia, Zimbabwe.

L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna di Amnesty International “WRITE FOR RIGHTS” che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo, con la consapevolezza che un appello può salvare una vita. Write for Rights” è la più grande campagna d’invio di lettere e raccolta firme di Amnesty International, giunta al suo ventunesimo anno.

Ogni anno, Write for Rights offre una speranza a coloro i cui diritti sono sotto attacco solo per ciò che pensano o per ciò per cui si battono. Queste persone sfidano la disuguaglianza, la discriminazione, la repressione politica e svolgono campagne per proteggere i diritti umani.