Loano, il 6 agosto c'è la “Notte Bianca”: in piazza Italia concerto gratuito con i grandi protagonisti della musica anni '80

Si terrà mercoledì 6 agosto l'edizione 2025 della “Notte Bianca”, la lunga maratona di divertimento promossa dal Comune di Loano in collaborazione con Fipe-Confcommercio e Centro Culturale Polivalente.

Come sempre, l’elemento portante della manifestazione saranno gli esercizi commerciali ed i locali, che resteranno aperti fino a tarda sera e, a partire dal pomeriggio, proporranno originali punti di degustazione di street-food e tante occasioni di shopping grazie al “desbarassu” per le vie del centro storico.

Sempre a partire dalle 17 sulla passeggiata troveranno spazio gli stand degli artigiani e degli artisti, che fino a sera esporranno i frutti della loro abilità. Grande protagonista sarà la musica, con concerti ed esibizioni in diversi punti della città a partire dalle 21.30. L'elenco completo è disponibile sul portale www.viviloano.it.

Alle 22 prenderà il via il grande concerto gratuito (organizzato in collaborazione con SM Management) che costituisce il momento clou della “Notte Bianca”. Quest'anno sul palco di piazza Italia si esibiranno alcuni degli artisti simbolo degli anni '80 come Den Harrow, Scialpi, P. Lion, Martinelli, Via Verdi e Scotch, che interpreteranno i loro più grandi successi. Sarà una serata revival di alto livello degna dei migliori format televisivi. La serata sarà condotta da Beppe Braida.

L'accesso alla piazza, a partire dalle 20.45, sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima.