I balneari liguri terrorizzati dallo spettro Bolkestein: "La politica italiana dimostri la sua capacità decisionale" (FOTO e VIDEO)

È in corso questa mattina alla Marina di Loano il Convegno Annuale del Consorzio Obiettivo Spiagge che riunisce oltre 400 stabilimenti balneari delle province liguri.

Il programma prevede una interessante mattinata di incontri con consulenti ed esperti, per approfondire tematiche attuali, e al pomeriggio relazione sull'attività svolta, incontri con gli esponenti delle amministrazioni locali e con gli assessori regionali. Alla manifestazione parteciperanno infatti l’assessore regionale al Demanio Marco Scajola e l'assessore regionale al Turismo Augusto Sartori, oltre al sindaco di Loano Luca Lettieri.

Questa mattina a fare gli onori di casa è stato Enrico Schiappapietra, presidente del consorzio e della Confcommercio provinciale: "Il consorzio è nato ormai più di dieci anni fa e annovera circa 400 stabilimenti balneari della Liguria - ha spiegato - quello di oggi è un momento importante perché andiamo a confrontarci sia tra noi operatori, che con i nostri fornitori: facciamo il punto della nostra situazione dal punto di vista imprenditoriale".

Una categoria, quella dei balneari, che da ormai troppo tempo chiede chiarezza sul delicato tema della Bolkestein: "Non riusciamo a uscire da questo pantano - ha sottolineato a tal proposito Schiappapietra - ormai sono quindici anni che il sistema Italia rinvia la decisione. Noi siamo imprese, imprese che lavorano con il turismo: nella provincia di Savona il 73% del PIL viene prodotto dal turismo, è il momento di decidere. Non possiamo continuare a vivere in questa incertezza: non si può investire, è difficile fare assunzioni, è sicuramente un mercato bloccato mentre il resto del mondo va avanti. I chiringuitos spagnoli, che offrivano la birra al pomeriggio e poco altro, sono diventati ristoranti da 500 posti a sedere".

Il presidente del Consorzio Obiettivo Spiagge, da poco eletto anche alla guida della Confcommercio della Provincia di Savona a testimonianza dell’importanza del comparto spiagge nell’economia del territorio, ha esortato dunque la politica a intervenire sul tema: "È una decisione italiana, non è una decisione europea o che abbia fonti diverse - ha dichiarato - è sicuramente una decisione tutta italiana e quindi della politica italiana. È il momento che la politica italiana dimostri la sua capacità decisionale e sappia indirizzare anche il nostro mondo verso una soluzione definitiva, che dev'essere una soluzione che ci permetta di continuare a lavorare e di far continuare a lavorare i nostri dipendenti e le loro famiglie".