Riorganizzazione Polizia Stradale, annullo postale su cartolina commemorativa per il 75° anniversario

Quest’anno ricorre il “75° anniversario della riorganizzazione della Specialità della Polizia Stradale”.

Per l’occasione, in collaborazione con Poste Italiane venerdì 16 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 14.30, presso la sede delle Poste Italiane, via Armando Diaz in Savona, sarà possibile ricevere l’annullo postale su cartolina commemorativa presso uno stand espositivo predisposto, alla presenza di personale della Polizia di Stato, in particolare della Sezione Polizia Stradale di Savona che presenterà le dotazioni tecnologiche e di mezzi in dotazione alla Polizia Stradale.

Durante l’evento con grande piacere il personale della specialità incontrerà gli alunni dell’Istituto Comprensivo Savona2.