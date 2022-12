Cairo, “Music Style l’Atelier delle Voci” compie 10 anni: uno spettacolo al Teatro Chebello per festeggiare

10 anni di attività per “Music Style l’Atelier delle Voci”, la scuola di canto del soprano Daniela Tessore, che festeggerà al Teatro Chebello di Cairo Montenotte venerdì 16 dicembre 2022 alle 21, con l’ingresso a libera offerta per uno spettacolo con un grande special guest: Michelangelo Nari.

Nari, Musical Performer, già protagonista di "Shrek", "Forza venite gente", "Sanremo Musical", "Siddhartha the Musical", “Sweeney Todd” e voce scelta da Amedeo Minghi per il proprio spettacolo “La Bussola e il Cuore”, protagonista di programmi Tv su Rai e Mediaset e disco d’oro nel 2006, sarà protagonista sul palco di Cairo Montenotte con la Tessore e i suoi allievi. Inoltre, si terrà l’intervento di due YouTuber doppiatori: #KiraKanomu e #DarkMuff.

“Doppio lustro, i 10 doni della sorte” è un musical inedito scritto dal geniale regista Antonio Barra e dal soprano Daniela Tessore, i quali hanno già collaborato in molti spettacoli che hanno riscosso successo e grande approvazione del pubblico.

“I contenuti propongono buoni sentimenti e cuore – afferma Tessore -, la storia per certi versi un po’ mi rispecchia e, sono convinta, che il pubblico stesso potrà rispecchiarcisi. La vita è fatta di sacrifici, impegno e determinazione, quando ci si pone degli obiettivi, si soffre, si cade, ci si rialza e si va avanti: vivendo...cercando di ballare in equilibrio sulle note di questa folle vita. Aspettiamo tutti al Teatro Chebello di Cairo Montenotte per emozionarci insieme e soprattutto con noi ci sarà anche la grande voce di Michelangelo Nari che in questo periodo ha tenuto uno stage con i miei Ragazzi e ci onorerà della sua presenza sul palco. Antonio ha scritto una prosa avvincente ed i testi delle canzoni li ho scritti personalmente, anche se alcune le ho affidate alla sapiente penna di Antonio, una collaborazione che dura da anni e che ci porta sempre al bello di far cultura insieme, coinvolgendo ragazzi dai 4 agli 80 anni”.

Saranno protagonisti i ragazzi del LabFabTheatre e i ragazzi di MusicStyle supportati dalla Franco Tessore Associazione Culturale, con la speciale partecipazione di Tessore e diretti da Barra, lui stesso protagonista.

Ecco il Cast: Gabriele Ferraro, Sofia Perrone, Antonio Barra, Giulia Bertin, Livia Kamberaj, Raffaella Garrone, Maria Clotilde Muzio, Martina Ravazza, Valentina Gai, Giorgia Ravazza, Matteo Milano, Benedetta Giannini, Roberta Blangero, Giulia Ndoja, Tommaso Fracchia, Daniele Pistone, Marco Ferrieri, Leonardo Luisi, Elisa Bonifacino, Aurora Fracchia, Sofia Velaj, Adelaide Boggetti, Fulvio Ravera, Enzo Oniceto,Carlo Leone, Sara Oddera, Azzurra Luisi, Susanna Pennino, Massimo Ravazza, Aldo Giannuzzi, Loris Berretta, Alberto Ferraro.

Ingresso ad offerta libera e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza.