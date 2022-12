Borghetto S. Spirito: lutto per la scomparsa di Pierfranco Pescio, ex dipendente comunale

Lutto a Borghetto Santo Spirito per la scomparsa, all'età di 69 anni, di Pierfranco Pescio, dipendente comunale in pensione.

"Un dolore immenso - le parole del primo cittadino- Sapevamo da tempo della malattia infame che lo aveva colpito in maniera beffarda appena era andato in pensione. Un uomo coriaceo che ha combattuto fino alla fine con grandissima dignità la sua battaglia. Impossibile per chiunque dimenticarlo. Un uomo spigoloso ma dal cuore immenso, gran lavoratore dallo spirito indomabile. In primavera aveva espresso la volontà di far parte del gruppo che ha poi portato al mio secondo mandato. La malattia non gli ha permesso di coronare il sogno di diventare amministratore nel comune dove per moltissimi anni ha prestato servizio. Sarebbe stato un grande assessore, teneva moltissimo al nostro paese".