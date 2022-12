Calcio: domenica il big match contro l'Imperia, i tifosi dell'Albenga potranno acquistare il biglietto solo per il settore ospiti

Su disposizione della Questura di Imperia, i tifosi dell’Albenga, ospite dell’Imperia domenica prossima, potranno acquistare il proprio biglietto per la partita esclusivamente per il settore ospiti denominato ‘gradinata Sud’, entro e non oltre le 19 di sabato, dietro l’esibizione da parte dell'acquirente di un documento d'identità.

La questura ha anche disposto che venga comunicato all’Imperia Calcio l'elenco degli acquirenti, compreso di nominativo e data di nascita, entro le 19 sabato e l'impiego nel settore ospiti di steward volontari della società ospitante con casacca riconoscibile.