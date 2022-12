Tpl, approvata in consiglio provinciale la relazione illustrativa: si sblocca l'iter per l'affidamento in house (FOTO E VIDEO)

Il consiglio provinciale ha approvato la relazione illustrativa per dare il via alla procedura di affidamento in house del trasporto pubblico locale.

"Una tappa molto importante, fondamentale che completa un percorso e ne apre un altro, non abbiamo concluso il lavoro, la parte più importante sarà di farlo funzionare. Cerco di lavorare per quello che mi compete, nel punto in cui c'è sempre la voglia di evidenziare, di dire e ridire. Siamo diventati un po' stucchevoli" dice il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, rispondendo anche all'accusa della presidente di Tpl Simona Sacone che ieri nella commissione consiliare di Savona ha tirato le orecchie all'ente provinciali per le tempistiche prolungate e che "c'è pero un po' di amarezza, abbiamo sempre ricevuto le rassicurazioni dalla parte politica che questo fosse l'indirizzo preciso ma non abbiamo sempre avuto la certezza che ci fosse davvero questa intenzione. Comunque abbiamo perso tanto tempo, energie, risorse, che avremo voluto e dovuto dedicare ad altri argomenti".