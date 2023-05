"Acqua potabile per le spiagge della Madonnetta e del Molo Verde": le associazioni della Margonara interpellano il difensore civico

Le Mamme della Margonara e le altre associazioni a tutela della spiaggia chiedono che sia resa disponibile l'acqua potabile per la spiaggia della Madonnetta e quella del Molto Verde, molto frequentate dai savonesi.

Lo fanno con una lettera indirizzata al difensore Civico Lalla, all'Autorità di sistema portuale, ai Comuni di Savona e Albissola Marina.

«Oltre ai servizi già assicurati, quali la pulizia e i fondamentali servizi igienici, riteniamo irrinunciabile la disponibilità dell'acqua potabile - scrivono le Mamme della Margonara». Un servizio fondamentale per le famiglie che frequentano le due spiagge libere.

«Ricordiamo che le due spiagge sono, purtroppo, isolate dai centri abitati - proseguono le associazioni - Nei caldi mesi estivi un punto d'acqua rappresenta un bene primario, sia che per un veloce risciacquo che, soprattutto, per assicurare l'idratazione soprattutto nelle persone anziane e bambini. Auspicheremmo, come in passato, il ripristino dei punti d'acqua per ognuna delle due spiagge. In tal senso segnaliamo che fino a qualche anno fa sul lato della Madonnetta era disponibile la rete di collettamento all'acquedotto, con allaccio presso l'attuale distributore. Anche sul lato della spiaggia del Molo Verde, era presente regolare rubinetto».

Visto che non è più possibile riuscire ad allacciare due distinti punti di erogazione viene chiesta l'installazione minima di almeno un rubinetto per le due spiagge.