Anche i Fieui di caruggi pedalano per Albenga s'illumina d'immenso (FOTO)

Non hanno resistito e anche i Fieui di caruggi si sono dati appuntamento in piazza IV Novembre e poi, via a pedalare per produrre energia nell'ambito della manifestazione Albenga s'illumina d'immenso.

A dire il vero il loro sforzo è stato abbastanza breve, nonostante l'intervento del sindaco Riccardo Tomatis, noto ciclista dilettante, che ha cercato di spronarli e, per dirla in gergo, di tirare loro la volata.

“In effetto - scherzano i Fieui di caruggi – ci siamo fermati presto, ma l'età e gli acciacchi sono un limite difficile da superare. Diciamo che il nostro è stato un gesto simbolico e speriamo che molti seguano il nostro esempio. E' divertente ed ecologico!”.