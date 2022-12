Carabinieri premiati per aver sventato rapina in banca, Nuova Grande Loano: "Congratulazioni, non faremo mai mancare a loro il nostro supporto"

Il gruppo Nuova Grande Loano si congratula con i carabinieri della locale stazione, premiati per aver sventato lo scorso luglio una rapina presso la filiale della Crédit Agricole (LEGGI ARTICOLO).

"Ci congratuliamo con i militari dell'Arma della stazione di Loano per il lavoro svolto con solerzia e grande attaccamento a quelli che sono i valori della divisa che indossano".

"Obiettivamente non stiamo attraversando un periodo facile, sia dal punto di vista economico, ma sopratutto per quanto riguarda il sociale. I carabinieri sono sempre più chiamati ad affrontare situazioni che molto spesso sono al limite, anche per la loro sicurezza personale".

"Quindi non faremo mai mancare a loro il nostro supporto, per quanto a volte ci teniamo sottolineare quanto sia importante la loro presenza, nonché averli continuatamente a contatto col nostro territorio", conclude il gruppo Nuova Grande Loano.