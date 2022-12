Tomatis (sindaco Albenga): "Nessun risarcimento alle aziende agricole danneggiate dall'incendio dello scorso agosto"

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: "Ho ancora vive le immagini dell’incendio che ha devastato il nostro territorio ad agosto. Sono stati momenti di grande preoccupazione in primis per l’incolumità delle persone e per le loro abitazioni, ma anche per le aziende agricole e per l’ambiente".

"Oltre 400 ettari di macchia mediterranea sono andati distrutti, ci vorranno decenni perché si ristabilisca l’equilibrio ambientale in quelle zone. Gli imprenditori agricoli, una volta domate le fiamme, hanno iniziato la triste conta dei danni e, in alcuni casi, hanno visto andare letteralmente in fumo il frutto del proprio lavoro e di anni di impegno".

"L’ufficio agricoltura del comune è stato vicino alle aziende indirizzandole verso l’Ispettorato agrario per avviare le procedure per la richiesta di risarcimento. Sono passati 4 mesi dall’incendio, ora è necessario che il territorio riceva le dovute risposte", conclude Tomatis.