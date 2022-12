Pari opportunità, Cavallo (FdI): “Tema focale. Monica Bisazza nominata responsabile”

“Un tema, quello delle pari opportunità, di grande interesse per il nostro partito - dichiara Claudio Cavallo commissario provinciale di Fratelli d’Italia -. Le notevoli iniziative intraprese dal nostro assessore regionale Simona Ferro sono seguite con interesse in provincia di Savona. Per dare ancora più forza alle iniziative da organizzare sul territorio, ho deciso di procedere ad una nuova nomina, in seno al coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Savona, per l’avvocato valbormidese Monica Bisazza, che ricoprirà, oltre alla carica di responsabile provinciale per le professioni, anche quella di responsabile del dipartimento provinciale, per “Le pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili”.

Proprio del tema pari opportunità, l’avvocato Bisazza, si occupa da diversi anni, avendo ricoperto, in passato, la carica di consigliere di Pari Opportunità, nel Comitato P.O. Consiglio dell’Ordine degli avvocati e di presidente della sezione savonese, dell’associazione Donne Giuriste Italia.