Il mare di Capodanno non intimorisce: 138 i temerari del Cimento di Varazze (FOTO)

Dopo due anni di interruzione a causa del Covid, è tornato l'appuntamento del 1° gennaio 2023 a Varazze, sulla spiaggia "Beachcletta" a ponente del Molo Marinai d’Italia, per partecipare alla 71ª edizione del Cimento Invernale più antico della Liguria e uno dei primi in Italia a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un tuffo in mare.

138 i "temerari" che hanno partecipato, nel 2020 invece, avevano preso parte quasi 200 persone.

Sono stati premiati la bambina e il bambino più giovani, Marianna Tino del 2010 e Filippo Corsini del 2013, gli adulti più grandi con il premio consegnato a Guglielmo Modonesi del 1940 e Adriana Gangha del 1949. Riconoscimento a Giovanna Supertino nel giorno del suo compleanno. I gruppi più numerosi premiati sono i Nuotatori del Tempo Avverso e i Cimentisti Acqua Freddisti.

Anche quest’anno, oltre alla locale Sezione dell’Unione Nazionale Veterani Sportivi a collaborare con il comune nell’organizzazione della manifestazione alcune storiche associazioni sportive come la locale sezione della LNI e il Varazze Club Nautico.