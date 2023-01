“La Befana vien dal mare”: successo ad Andora per l’evento dedicato ai bambini

Grande successo di pubblico, questa mattina, per "La Befana vien dal mare", con le banchine e il solarium del porto turistico di Andora affollate per accogliere la vecchina sbarcata dalla politina del Circolo Nautico di Andora che, con il patrocinio del Comune, organizza l'evento dedicato ai bambini a cui è stato distribuita cioccolata calda e panettone. Per i grandi c'era il vin brulé offerto dal Gruppo Alpini Val Merula.

"È un evento che facciamo con il cuore, per la gioia dei bimbi – spiega con grande soddisfazione il presidente del Circolo Nautico di Andora, Giovanni Bencivenga -: ci fa piacere il grande successo riscosso e verificare la contentezza dei più piccoli”.

Complimenti sono stati espressi anche dal sindaco di Andora, Mauro Demichelis che, come da tradizione, il Circolo Nautico di Andora ha invitato ad accogliere la vecchina.