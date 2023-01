Provincia, il Terzo Polo si complimenta col presidente Olivieri: "Ora da parte le divisioni, lavoriamo per il bene comune"

"Accogliamo con piacere il risultato delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Savona. La rielezione del sindaco Pierangelo Olivieri, con una nuova maggioranza a supporto, rappresenta, innanzitutto, il frutto di un percorso di confronto su temi e obbiettivi che ha visto la Federazione Azione-Italia Viva tra i protagonisti".

Anche il Terzo Polo, a pochissima distanza dal risultato delle urne che ha visto i suoi esponenti nei consigli comunali schierarsi con il presidente uscente, ha voluto complimentarsi con lui per la conferma.

Lanciandosi tuttavia già con lo sguardo al futuro: "Ora tutti al lavoro con un nuovo passo per risolvere i tanti dossier che aspettano soluzioni necessarie a rendere migliore la vita delle cittadine e dei cittadini dei nostri territori - scrivono il coordinatore provinciale di Italia Viva Matteo Calcagno e il segretario provinciale di Azione Massimiliano Carpano - Auspichiamo che le naturali e legittime divisioni che sono emerse sulla scelta del candidato presidente, ora, vengano meno e che tutte le amministrazioni comunali diano, in un rinnovato impegno di unità per il bene comune, il contributo necessario al cambiamento che tutte e tutti, seppur in diversi modi, abbiamo auspicato".