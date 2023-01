Pierangelo Olivieri confermato presidente della Provincia: battuto lo sfidante Giancarlo Canepa

Sarà ancora il sindaco di Calizzano, Pierangelo Olivieri, a presiedere per il prossimo quadriennio la Provincia di Savona.

Il verdetto, arrivato nella tarda serata dalle urne di Palazzo Nervi e dalla sottosezione di Carcare, ha premiato il presidente uscente dell'organo di secondo livello del governo territoriale che, sostenuto dai totiani e da buona parte del centrosinistra col Pd in testa, rispetto allo sfidante del centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia) Giancarlo Canepa.

Decisivo, nel voto ponderato che assegnava un peso specifico differente ai diversi consiglieri comunali aventi diritto al voto con una maggiore consistenza proporzionalmente al numero di abitanti del Comune rappresentato, l'appoggio di 55.060 punti contro i 27.861 del dirimpettaio.

Curioso, ma forse nemmeno troppo, il dato sull'affluenza, andato in crescendo nelle diverse fasce in corrispondenza del maggior peso del singolo voto. I consiglieri più votanti, oltre alla "Fascia E" dov'è compresa la sola Savona che si è attestata al 96.7%, sono stati quelli delle amministrazioni di "Fascia D" (dai 10 ai 30mila abitanti) con il 94.12%, poi a scendere la "Fascia C" con l'84.96%, la "Fascia B" con il 75% e quindi la "Fascia A", quella peraltro più numeroso, col 62.38%