Savona: arriva il CoderDojo, una palestra digitale per i giovani

Un nuovo CoderDojo a Savona: un'iniziativa volta a fornire ai giovani la possibilità di imparare a programmare e a creare progetti tecnologici in modo divertente e creativo. Il primo incontro si terrà domenica 15 gennaio presso i locali della parrocchia San Paolo (via Giusti, 2), sarà gratuito nonché aperto a tutti i ragazzi dai 7 ai 17 anni interessati a scoprire il mondo della programmazione.

Il CoderDojo mira a fornire ai giovani le competenze necessarie per diventare creatori digitali attraverso l'apprendimento della programmazione e della creazione di progetti tecnologici. Gli incontri sono condotti da volontari esperti e mentor che offrono supporto e guida ai partecipanti.

Si tratta di un'opportunità unica per i giovani della città di imparare le competenze necessarie per diventare creatori digitali e di contribuire allo sviluppo dell'economia digitale del paese. I partecipanti potranno sperimentare con la programmazione e la creazione di progetti tecnologici in un ambiente divertente e stimolante.

I posti sono limitati, si consiglia di prenotare i biglietti in anticipo su Eventbrite (CLICCA QUI) per essere sicuri di avere un posto al tavolo. L'incontro inaugurale sarà dedicato alla presentazione del CoderDojo e alla presentazione dei mentor che guideranno gli incontri successivi.