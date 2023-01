Difesa del suolo, Toti incontra il ministro Pichetto per rafforzare la messa in sicurezza della Liguria

Questo pomeriggio il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore all'Ambiente Giacomo Giampedrone hanno incontrato a Roma il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Al centro dell'incontro la discussione sui fondi destinati alla Liguria per gli interventi prioritari e urgenti in materia di difesa del suolo e trattamento delle acque reflue urbane.



È stato un incontro molto proficuo e cordiale nel quale il presidente Toti ha ribadito la massima collaborazione di Regione che è pronta a utilizzare tutti i fondi che avrà a disposizione per le nuove opere e anche quelli che serviranno a compensare i costi degli interventi già in corso su tutto il territorio regionale. Nelle prossime settimane ci sarà un nuovo confronto per andare ad accelerare il più possibile la realizzazione di tutti gli interventi prioritari e urgenti di contrasto al dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio, per la messa in sicurezza della Liguria.