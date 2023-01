Vittoria di Olivieri in Provincia, Robello de Filippis (FdI): “Complimenti a tutti, dura lezione di come si vince”

A poche ore dall’esito delle elezioni del Presidente della Provincia di Savona, che ha visto il riconfermarsi per i prossimi quattro anni del sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, Bruno Robello De Filippis, segretario albenganese di Fratelli d’Italia, si complimenta con i vincitori: “Noi siamo ancora molto indietro – dice De Filippis dopo aver letto la dichiarazione del Pd di Albenga (QUI la notizia) - e visto che è stato citato il partito Fratelli d’Italia, mi permetto tuttavia di rispondere”.

“Onore a voi Pd Dem di Albenga che avete vinto. La mia – sottolinea De Filippis - non vuole essere certamente una sviolinata sarcastica, ma la realtà dei fatti. Onore anche a Vaccarezza che ha vinto e ovviamente onore a Toti e al sindaco di Savona Russo. Onore anche al mio grande amico Giorgio Cangiano che ha un peso politico. Tutto ovviamente nel nome del territorio. Credo che Franco Vazio e Angelo Vaccarezza, con il sindaco di Savona Russo e Toti e altri dirigenti di Azione e compagnia bella ci abbiano dato una dura lezione politica di come vincere. Forse l’ unico stranito è il sindaco di Albenga. Non ha perso l’occasione per complimentarsi con la passata Amministrazione Provinciale dimenticandosi che era completamente di centro destra, ma poco importa, poco importa che tutti abbiamo detto che Olivieri sia stato quanto meno inidoneo politicamente. Vero però – afferma il segretario Fdi albenganese – che quando il partito chiama, chiama e si vota così. Anche che la questione pronto soccorso di Albenga credo che sia stata una meteora poco importante che avrà credo una buona fine o per lo meno una fine condivisa”.

“Noi troppo indietro, troppo ingenui. Mi dispiace per Giancarlo Canepa, troppo capace e onesto per avere un ruolo politico provinciale di questo peso. Un consigliere comunale di maggioranza di Albenga mi ha scritto che si va sotto senza potere, aveva ragione. Onore a voi allora, onore a tutti nessuno escluso: Toti, Vaccarezza, Niero, tutto il Pd di Albenga. Spero che questa dura lezione – conclude De Filippis - possa servire per il futuro ma sono consapevole che contro il potere poco si possa fare… almeno nel nome del territorio”.