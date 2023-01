Sassello, salgono i casi di positività alla peste suina: diventano quattro

Diventano quattro i casi di positività alla peste suina a Sassello.

Quindi dopo il ritrovamento lo scorso 21 dicembre, tra la fine e l'inizio dell'anno e il terzo nei giorni scorsi, è stato riscontrato un nuovo caso nel comune della Valle dell'Erro.

I positivi sono ora 247, cinque in più rispetto all’aggiornamento precedente: quattro in Piemonte che portano le positività totali in regione a 162, uno in Liguria che portano le positività in regione a 85.

I nuovi casi piemontesi sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Montaldo Bormida (primo caso da inizio emergenza), uno a Morbello (dieci in totale), uno a Roccaforte Ligure (primo caso da inizio emergenza) e uno a Tassarolo (totale due).

Quelli di Montaldo Bormida e Roccaforte Ligure sono i primi casi osservati in questi due Comuni.

A comunicarlo è l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, che ha indicato nella mappa della “zona di protezione II” i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 all'11 gennaio 2023.