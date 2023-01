Servizio Civile, da Caritas diocesana e Fondazione ComunitàServizi 12 posti per due progetti

È uscito il bando pubblico di concorso per la selezione di ragazzi dai 18 ai 28 anni da avviare in progetti di Servizio Civile Universale da parte del Dipartimento per le Politiche giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal proposito la Caritas diocesana di Savona-Noli e la Fondazione ComunitàServizi selezionano 12 giovani operatori volontari per due progetti.

In sintesi il primo mira a far uscire dall’isolamento sociale gli utenti dei servizi caritativi attraverso un accompagnamento personale per la soddisfazione dei bisogni primari e un’animazione culturale degli utenti stessi insieme alla collettività per superare una visione distorta del povero e della povertà. Invece il secondo si occupa del fenomeno migratorio e punta ad accompagnare i beneficiari verso l’autonomia con la soddisfazione dei bisogni primari, l’acquisizione della lingua italiana e una formazione generale circa le risorse di tipo culturale, sanitario, sociale, educativo e professionale presenti sul territorio.