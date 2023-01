Provincia, prove di governo unitario con tutte le forze: in settimana l'incontro con i capigruppo

Dopo avere nominato nelle scorse ore Massimo Niero quale suo vice, il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri incontrerà, nei prossimi giorni, anche gli altri consiglieri per definire la riassegnazione delle deleghe e ricostituire le Commissioni Consiliari.

"Nella giornata di oggi, domenica 15 gennaio, con una comunicazione diretta ho proposto ai consiglieri di incontrarci per un opportuno confronto e per la determinazione di quanto opportuno per come di specifica competenza" annuncia lo stesso sindaco di Calizzano, spiegando che "con il termine del precedente mandato, tutti gli atti di conferimento di deleghe e costituzione di Commissioni, sono naturalmente decaduti".

"Intendo ora procedere quanto prima alla definizione di tutto quanto utile circa ruoli e deleghe, nonché all’immediato rinnovo delle Commissioni Consigliari (strumento che si è rilevato molto efficace)" prosegue quindi Olivieri annunciando non solo la ricostituzione "sia quella sul Trasporto Pubblico Locale che quella sul Ciclo dei Rifiuti, e procedendo a costituzione di quella da dedicarsi al Sistema Idrico Integrato".

"Il tutto proprio - sottolinea ancora il numero uno di Palazzo Nervi - per la migliore efficacia ed il massimo risultato dell’azione amministrativa e politica, con la partecipazione che auspico più ampia e diffusa possibile, con contributi naturalmente propri e costruttivi di tutti gli amministratori".

Gli incontri coi quattro capigruppo Roberto Molinaro (Lega), Franca Giannotta (Fratelli d'Italia), Massimo Niero (Uniti per la Provincia) e Sara Brizzo (Lista Toti) si terranno martedì prossimo (17 gennaio, ndr) "precisando loro che, nell'ottica della massima efficacia, l’incontro potrà, se ritenuto, essere allargato agli altri componenti del gruppo (precisando che intenderò poi comunque incontrare a stretto giro personalmente ogni singolo consigliere), nonché ai propri referenti politici".

L'intenzione sembrerebbe quindi quella di arrivare a un governo della Provincia il più allargato possibile. Come conferma la chiosa della nota diramata dallo stesso presidente: "Confido, e sono certo, che vorremo e potremo lavorare al meglio per il nostro ente, per e con i 69 Comuni, le associazioni di categoria e rappresentanza tutte, il mondo produttivo e del volontariato, le nostre comunità".