Cairo, colpo notturno al "Punto Verde" di Corso XXV Aprile: rubati 300 euro, i ladri ripresi dalle telecamere

Un furto con scasso ha colpito l’attività commerciale Punto Verde, situata in Corso XXV Aprile a Cairo Montenotte. Poco dopo le 2 di notte, tre malviventi, di cui uno avrebbe fatto da palo, hanno raggiunto il negozio passando dai campi, danneggiando la rete di recinzione per accedere alla proprietà.

Dopo aver constatato l’impossibilità di forzare la serranda principale, hanno cercato un accesso alternativo dal retro. Prima si sono introdotti in una serra, dove hanno prelevato un guanto, probabilmente per evitare di lasciare impronte, poi hanno tentato di forzare la porta di una stanza adibita a refettorio, rompendone la maniglia. Non riuscendo ad entrare, si sono concentrati sul magazzino, riuscendo infine a scardinare la porta e penetrare nel locale.

All’interno, hanno messo a soqquadro il negozio e forzato la cassa, sottraendo circa 300 euro, per lo più in monete da uno e due euro, oltre a un braccialetto.

L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero catturato anche il volto di uno dei ladri. Indagano i carabinieri, che acquisiranno le immagini per risalire all'identità dei responsabili.