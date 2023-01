Peste suina, tre nuovi casi a Sassello: il totale sale a 7

Aumentano i casi di positività alla peste suina a Sassello.

Nel nuovo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale sono saliti a 7 ( se ne sono aggiunti altri 3) i cinghiali trovati infetti nel territorio del comune della Valle dell'Orba ai quale si aggiunge il caso di ieri riscontrato a Mioglia.

I positivi sono ora 263, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente in Piemonte rimangono 171 le positività totali, mentre in Liguria salgono a 92.

Gli ultimi otto casi in Piemonte sono stati osservati tutti in provincia di Alessandria: uno a Francavilla Bisio (tre positività da quando è iniziata l’emergenza), uno a Grognardo (due), uno a Montaldo Bormida (due), tre a Ponzone (diciassette), uno a Silvano d’Orba (cinque), uno a Trisobbio (primo caso osservato in questo comune).

Salgono così a 51 i Comuni in cui è stato osservato almeno un caso di Peste Suina Africana.