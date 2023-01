Pugno in faccia e sputi, 17enne di Alassio denuncia tre coetanei: "Mi chiedevano soldi per far cessare le diffamazioni nei miei confronti"

Una querela presentata ai carabinieri per segnalare l'aggressione subita da un coetaneo, aiutato da altri due minorenni, che lo ha colpito con un cazzotto e sputi.

A denunciare un 17enne di Alassio che lo scorso 12 gennaio è stato avvicinato all'interno di un supermercato, dopo essere uscito da scuola, da un ragazzo, anch'esso minorenne, che prima gli avrebbe chiesto di uscire dall'attività commerciale e poi raggiunto da due amici (che frequentano la sua stessa scuola) in via Mameli, lo avrebbe aggredito, spingendolo e tenendogli il braccio (aiutato dagli altri due) per poi colpirlo con un pugno tra il labbro e il naso.

Il giovane che scappando (nel mentre lo hanno rincorso chiedendogli dei soldi) ha poi raggiunto la caserma dei carabinieri, sarebbe infatti stato assoggettato in più di un'occasione alla richiesta di cifre e gli stessi (che fino a qualche mese prima erano ospiti in amicizia proprio di casa sua) sarebbero anche andati nella sua abitazione spiegando con veemenza alla madre che il figlio gli doveva dei soldi.

Il 17enne, a cui il pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure nel referto ha disposto 7 giorni di prognosi per il trauma naso-facciale, negli ultimi periodi inoltre stava continuando a ricevere chiamate con utenze anonime (successivamente poi bloccate) e dei messaggi su whatsapp.

Le continue richieste di denaro sarebbero dovute per far cessare le diffamazioni che questi coetanei farebbero nei confronti della giovane vittima.

Sarebbero in corso, dopo la denuncia-querela, gli accertamenti dei carabinieri.