Savona, tutto pronto per la pedonalizzazione di Corso Italia: "Si chiede di lasciare libera la strada e di utilizzare i nuovi park di Piazza Diaz e Piazza Marconi"

"Ricordiamo a tutti che a partire da lunedì 23 gennaio inizieranno i lavori per la pedonalizzazione del tratto di Corso Italia compreso tra via Paleocapa e via dei Vegerio. Si chiede di lasciare libera la strada e di utilizzare i nuovi parcheggi bianchi realizzati in Piazza Diaz e Piazza Marconi".



Questa la comunicazione affissa sui portoni della centrale via savonese che cambierà volto, come già annunciato, a partire da martedì, visto che oggi, giornata di mercato, la zona è già chiusa al traffico per la presenza dei banchi.



La settimana scorsa erano iniziati gli interventi in via Ratti con la rimozione della segnaletica orizzontale e verticale.



Dopo la modifica della regolamentazione sulla ZTL di via Caboto e via Untoria, avvenuta prima di Natale, la giunta comunale di Savona aveva deciso di avviare la seconda fase di pedonalizzazioni del centro che erak già stata oggetto del percorso partecipativo con cittadini e commercianti e che vede il coinvolgimento delle scuole per gli interventi di urbanistica tattica, funzionali a rivitalizzare e vivacizzare via Manzoni e proprio via Ratti in attesa della definitiva riqualificazione.



I lavori preliminari alle pedonalizzazioni (modifica segnaletica orizzontale, cartellonistica, ricollocazione dei parcheggi moto/residenti/disabili) sono scattati quindi per poi procedere gradualmente, in relazione alle tempistiche necessarie per l'attuazione degli interventi previsti anche in via Mistrangelo e in via Manzoni. Via quest'ultima oggetto di discussione da parte dei commercianti che da quando l'area è stata chiusa al traffico al lunedì lamentano un crollo delle vendite.



Per quanto riguarda gli accessi riservati in specifiche fasce orarie ai residenti e ai commercianti per il carico/scarico, la giunta ha deciso di applicare in via sperimentale gli stessi orari in vigore nell'area pedonale già esistente di corso Italia: dalle 6 alle 10 del mattino.



Questa limitazione non vale per i mezzi di soccorso, di polizia, servizio disabili, veicoli con box, garage, rimesse o aree private. I proprietari di box o di posti auto privati possono fare richiesta alla polizia locale per essere autorizzati al transito in deroga.

Riepilogo vie interessate:



• corso Italia – dall'intersezione con via Dei Vegerio all'intersezione con via Pertinace e dall'intersezione con via Battisti sino all'intersezione con via Paleocapa;



• via Mistrangelo - da piazza Diaz all'intersezione con la salita Schiena Coste, compresa la salita di via Rossello;



• via Manzoni - da via Paleocapa all'intersezione con via Santa Maria Maggiore compresa l'area di intersezione che la via forma con piazza Sisto IV;



• via Ratti - da piazza Mameli a corso Italia Riepilogo modifiche parcheggi/viabilità nelle vie pedonalizzate e in quelle limitrofe;



• piazza Diaz: modifica dei parcheggi attualmente a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente;



• via Dei Mille: realizzazione di stalli per parcheggi moto nel tratto compreso tra piazza Diaz e via via Poggi nel lato opposto a dove sono situati attualmente gli stalli auto • piazza Marconi: modifica di una parte dei parcheggi attualmente a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente;



• chiusura della corsia di svolta da via dei Mille a via De Vegerio/c.so Italia con creazione di stalli parcheggi moto;



• via Manzoni nel tratto compreso tra via Verzellino e via Santa Maria Maggiore: realizzazione stalli moto nel tratto opposto al Comune e sostituzione degli attuali stalli parcheggi a pagamento con parcheggi per residenti; creazione di stalli per parcheggi destinati a persone con disabilità in sostituzione di quelli presenti nel tratto compreso tra via Santa Maria Maggiore e via Paleocapa.



L'intervento comprende anche la creazione di due ulteriori posti disabili in via Verzellino e la realizzazione di stalli dedicati a carico scarico attualmente presenti nel tratto di via Manzoni interessato dalla modifiche:



• via Garassino: sostituzione degli attuali parcheggi a pagamento in parcheggi con regolamentazione a rotazione a disco orario in cui i residenti muniti di apposito bollino potranno parcheggiare liberamente;



• via Niella/piazza Mameli: realizzazione di 4 posti per persone con disabilità in sostituzioni di quelli presenti in via Ratti e realizzazione di stalli moto in piazza Mameli in sostituzione degli stalli auto a pagamento nel tratto di viabilità compreso tra via Boselli e via N. Sauro;



• via Mistrangelo angolo via Paleocapa: modifica disposizione stalli moto e viabilità per consentire l'ingresso e uscita da salita Schienacoste; realizzazione di stalli moto all'inizio di Salita Schienacoste.