Incendio a Voze, le fiamme interessano un magazzino e parzialmente un'abitazione: vigili del fuoco e sanitari mobilitati

Vigili del fuoco e sanitari mobilitati a Voze, frazione del comune di Noli, per un incendio divampato attorno alle ore 5. Le fiamme, secondo quanto riferito, hanno interessato un magazzino e parzialmente un'abitazione in località Ganduglia.

L'allarme è stato lanciato dal proprietario dell'immobile. La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco del distaccamento di Finale (più due squadre dalla centrale operativa di Savona) e i sanitari.

Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Le cause sono ancora in via di accertamento.