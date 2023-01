Primarie Pd: Elly Schlein a Savona e Albenga, due incontri nel weekend

Nei giorni scorsi, si è costituito il Comitato Provinciale savonese a sostegno di Elly Schlein segretaria del Partito democratico. In pochi giorni sono state numerose le adesioni al comitato da parte di iscritti al Partito democratico, da rappresentanti e militanti di Articolo 1, da diversi amministratori locali, ma soprattutto e da tante persone che credono in un progetto di “rinnovamento” che vuole rappresentare una idea di sviluppo sostenibile, una sanità pubblica e universale. Un progetto che vede al centro la lotta al precariato e al lavoro povero, alle diseguaglianze e alla sostenibilità ambientale.

Per lanciare questa sfida anche in Liguria Elly Schlein sarà a Savona venerdì 27 gennaio alle ore 21 in un incontro pubblico, presso la Società Fratellanza Leginese Milleluci, via Chiabrera 4r.

Domenica 29 gennaio, il Comitato provinciale "Parte da Noi"per Elly Schlein, ha organizzato un incontro pubblico con la partecipazione del capogruppo Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi. L'appuntamento è fissato per le ore 18 ad Albenga, presso la sede Dem, di fronte Auditorium San Carlo.

"Credo che ci sia la necessità di costruire un percorso in questo paese, che metta al centro, la lotta alle diseguaglianze, il diritto alla salute e alla cura, investendo nella sanità pubblica, il contrasto alla precarietà e non per ultimo il lavoro, lo sviluppo e la sostenibilità ambientale. Per far questo è necessario un nuovo Partito democratico, con programma concreto che sia credibile nelle azioni. Oggi abbiamo l'opportunità di farlo, si sono impegnate persone autorevoli e preparate come Bonaccini e Cuperlo, ma sono convinto che l'onorevole Elly Schlein sia la persona giusta per avviare e concretizzare questa sfida. Un percorso che dovrà unire tutte le forze e tornare a rappresentare tante persone che da troppo tempo non si sono più sentite rappresentate", commenta il referente provinciale della mozione per Elly Schlein Simone Ziglioli, coordinatore Pd Valbormida.