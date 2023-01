Albenga ricorda altri suoi martiri deportati nella Seconda Guerra Mondiale: 16 nuove pietre nel "Cammino della Memoria"

Si arricchirà con altre 16 pietre, dedicate ad altrettanti cittadini ingauni morti in diversi campi di sterminio, il "Cammino della Memoria" di Albenga in piazza Matteotti, il progetto voluto dall'ANPI di Leca e Albenga con la collaborazione dello storico locale, nonché ideatore, il professor Mario Moscardini e del Comune, inaugurato lo scorso 25 Aprile e volto a ricordare il sacrificio dei 59 Martiri della Foce e i loro ultimi passi verso il tragico epilogo.

«Il coinvolgimento degli studenti e delle scuole in questi progetti persegue l'obiettivo di mantenere viva la memoria e di tramandare ai giovani, attraverso iniziative tangibili, la storia di quanto accaduto - affermano dall'Amministrazione comunale ingauna - Citando Primo Levi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” ed è necessario a fare in modo che quanto accaduto non si ripeta».

«Ringraziamo tutti coloro che, con le varie iniziative che si realizzano in diversi periodi dell'anno, si impegnano nella divulgazione di questa tragica pagina di storia» chiosano gli amministratori albenganesi.

L’inaugurazione si terrà venerdì 27 gennaio alle ore 10.00 alla presenza delle autorità religiose, civili e militari, delle associazioni combattentistiche, delle scuole del territorio e, naturalmente, delle ANPI del Territorio, dell’ANED e della FIVL.